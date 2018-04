Criminalul a decis să își aștearnă gândurile pe hârtie după ce și-a omorât soția și pe cei doi copii, în vârstă de 13 și 18 ani. Apoi a mers spre cel mai apropiat sediu de poliție pentru a mărturisi cu seninătate ce a făcut.

„26.03.2018 Astăzi Ştefan, Monica şi Ioana au plecat la Dumnezeu. Să le fie sufletul uşor! Doamne ajută! Au plecat înaintea mea, aş fi dorit să plec eu, însă Dumnezeu nu m-a lăsat, cuţitul a intrat până la capăt, dar nu am murit fizic.”

In jurnal, bărbatul iși arată convingerea că a făcut un lucru bun că și-a ucis familia.

"Au plecat într-un loc mai bun decât unde ne aflăm noi, pe Pământul subjugat, şi noi sclavi pe el. Am înţeles că suntem fiinţe de lumină,... citeste mai mult

