♦ Subsidiara Ubisoft din România este cel mai mare centru de testare din lume al dezvoltatorului francez de jocuri video şi al doilea după cel din Canada din punctul de vedere al numărului de angajaţi.

Ubisoft România, subsidiara locală a dezvoltatorului de jocuri video de origine franceză, a angajat în prima jumătate a acestui an 270 de persoane în toate diviziile sale – producţie, testare şi IT, echipa ajungând astfel să numere în prezent peste 1.700 de angajaţi. Dintre aceştia, circa 1.050 lucrează în cadrul diviziei de testare a jocurilor video, 250 în echipa de producţie şi 240 în departamentul IT. Acestora...