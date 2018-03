Uber va lansa in Romania serviciul de livrare de mancare UberEats Uber va lansa in cateva luni si in Romania aplicatia de livrare de mancare Uber Eats, a anuntat Jason Droege, vicepresedinte Uber, Head of Uber Everything, intr-un articol publicat astazi de Financial Times.

