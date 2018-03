Uber nu mai are voie sa faca teste cu masini autonome in Arizona: interdictia a fost impusa de autoritatile americane Guvernatorul statului american Arizona a suspendat dreptul Uber sa realizeze teste cu masini autonome pe drumurile publice, dupa accidentul nefericit in care un vehicul al companiei a acrosat fatal o femeie.

Mai multe despre interdictie, Arizona, uber, automarket.ro Foto: automarket.ro Auto

azi, 18:38