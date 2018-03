Uber va lansa în câteva luni şi în România aplicaţia de livrare de mâncare Uber Eats, a anunţat Jason Droege, vicepreşedinte Uber, Head of Uber Everything, într-un articol publicat astăzi de Financial Times.

Uber Eats este momentan disponibil în peste 200 de oraşe din întreaga lume, cu 150 de oraşe adăugate în 2017, urmând ca în 2018 să fie adăugate alte 100 de oraşe, printre care şi Bucureşti.

„În 2017, Uber Eats a fost profitabil în 45 dintre cele 200 de oraşe în care este prezent, comparativ cu 2016, când doar 3 dintre cele 50 de oraşe active au fost profitabile. La sfârşitul anului trecut,... citeste mai mult

