Uber Eats vine in Romania. Compania face angajari Serviciul prin care se livreaza mancare, Uber Eats, va fi disponibil in curand si in Romania. In acest sens, Uber este in cautare de oameni care sa contribuie la dezvoltarea companiei si sa implementeze sistemul la nivel local. Cateva anunturi de angajare au fost deja postate pe LinkedIn.

Uber Eats a fost lansat in anul 2014 in California, ajungand, in cativa ani, o platoforma de succes modial. Astazi, in Uber Eats sunt inregistrate sute de restaurante din intreaga lume.

Pe langa SUA, serviciul este disponibil si in Franta, Marea Britanie, Spania, Austria, Polinia, Noua Zeelanda, Africa de Sud, Emiratele Arabe... citeste mai mult