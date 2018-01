UBB IT HUB – Primul hub IT pentru studenții din Cluj

Primul hub IT studenţesc din Cluj-Napoca, UBB IT HUB, va începe joi, 1 februarie, recrutarea studenţilor care doresc să înveţe rapid modul de lucru practicat în marile companii de IT.

Unul dintre principalele obiective ale proiectului vizează realizarea unui software dedicat managementului sălilor Universității Babeș-Bolyai, şi a altuia care să permită cazarea automată a fiecărui student ținând cont și de preferințele acestuia.

UBB IT HUB este un program pilot al Consiliului Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, având ca scop accelerarea digitalizării sistemului educațional superior din România.

NapocaNews

