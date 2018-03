UB Summer University-Scoala de vara pentru elevii de liceu

UB Summer University este proiectul organizat de Asociatia Studentilor din Universitatea Bucuresti (ASUB), care se adreseaza in special elevilor de clasa a XI-a. Programul este sustinut de Universitatea din Bucuresti, si are scopul de a le arata tinerilor ce inseamna viata de student si care sunt oportunitatile educationale.

Anul acesta proiectul se va desfasura in perioada 22 iulie-1 august, organizatorii promitandu-le elevilor 10 zile unice si interesante. Acestia vor imbina diverse activitati, astfel incat sa patrunda in tainele studentiei prin intermediul participarii la cursuri desfasurate intr-un cadru universitar pentru a... citeste mai mult

acum 59 min. in Locale, Vizualizari: 25 , Sursa: Info Braila in