U CRAIOVA - FCSB 0-1 // Devis Mangia, declarații acide: "E incredibil! Nu știu cine decide asta, dar nu e normal"

Luni, 14 Mai, 23:09

Devis Mangia (43 de ani) e nemulțumit de faptul că U Craiova și Viitorul, echipe implicate în lupta directă pentru locul 3, nu au disputat partidele din penultima etapă a play-off-ului la aceeași oră.

"Am avut șansa de a ajunge în avantaj, apoi am luat un gol pe care nu trebuia să îl primim. Îmi felicit jucătorii pentru atitudine. Trebuie să jucăm așa și mai departe. Diferența a fost făcută de eficacitate. Am avut și noi șansele noastre. Probabil e și o mică diferență de calitate.

E incredibil că nu jucăm la aceeași oră cu Viitorul. Dacă cineva nu știe, locul 3 duce... citeste mai mult