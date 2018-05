Articol de — Eduard Apostol Marti, 15 Mai, 10:41

FCSB a câștigat derby-ul cu U Craiova, 1-0, și păstrează șanse la câștigarea campionatului, fiind la un punct în spatele celor de la CFR Cluj, cu o etapă înainte de final.

După meciul cu oltenii, jucătorii celor de la FCSB au vorbit despre lupta la titlu și s-au declarat convinși că CFR Cluj nu va câștiga cu Viitorul și că fi campioni duminică.

"Vi s-a părut că nu am avut ocazii? Poate nu v-ați uitat la meci. Am avut multe ocazii și normal că am câștigat. Am demonstrat că suntem cel mai mare club din România. Am arătat și... citeste mai mult