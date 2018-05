In weekend s-a decis matematic prima echipa promovata din liga a treia. Aceasta este „U” Cluj, echipa reinfiintata in urma cu doi ani de suporteri, dupa falimentul gruparii originale. Clujenii, cu fostul mijlocas de la LPS Satu Mare Adrian Micaș titular, s-au impus categoric cu 7-0 in fata celor de la Gaz Metan 2, acumuland 62 de puncte cu care sunt matematic promovati si declansand invadarea terenului de catre fani la finalul partidei.

In alte doua serii lucrurile sunt aproape clarificate, Petrolul Ploiesti si ACS Sirineasa nemaiputand practic pierde promovarea. Aerostar Bacau este favorita... citeste mai mult