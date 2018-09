- După „tripla” Oradea – Timişoara, urmează un nou duel de tradiţie care aduce luni faţă în faţă U Cluj şi Luceafărul Oradea.

Două echipe cu obiective diferite în actualul sezon. U Cluj s-a întărit considerabil în această vară şi vizează promovarea în prima ligă. Ultimul sosit sub comanda antrenorului Adrian Falub este fundşul stânga Laszlo Sepsi (31 de ani), ultima dată la FC Nurnberg în Germania, dar care mai are în CV Benfica Lisabona, Racing Santander, Gloria Bistriţa, Poli Timişoara, CFR Cluj şi 4 selecţii la naţională.

În schimb, Luceafărul mizează pe promovarea tinerilor, în fiecare rundă staff-ul tehnic mizând pe 7-8 jucători cu vârsta sub 22-23