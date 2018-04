„U” Cluj – HC Dunarea Braila in Liga Florilor/Astazi de la ora 17,30 in etapa a-XXI-a

HC Dunarea joaca astazi de la ora 17,30, transmis pe TVR HD, in deplasare la Cluj-Napoca, impotriva studentelor din localitate, meciul din cadrul etapei a-XXI-a.

Brailencele, plecate luni dimineata de la Ploiesti, dupa obtinerea medaliei de bronz in Cupa Romaniei, cu un moral bun dupa victoria cu CSM Roman, cu siguranta vor cauta sa obtina punctele puse in joc.

Va fi un meci foarte greu, mai ales ca echipa gazda lupta pentru evitarea barajul de mentinere, dar o infrangere astazi le poate cobora in clasament chiar si pe un loc de retrogradare. Studentele, cu jucatoare de mare experienta, Ionica Munteanu, Chintoan, Reka Tamas, dar si cu tinerele de mare... citeste mai mult

acum 59 min. in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Info Braila in