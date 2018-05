Reţeaua de socializare a dezvăluit problema pe blogul propriu şi într-o postare pe platforma sa, joi seara, menţionând că a rezolvat situaţia şi că o investigaţie internă a dus la concluzia că nicio parolă nu a fost furată sau folosită necorespunzător. Totuşi, Twitter a recomandat ca toţi cei care folosesc reţeaua să îşi schimbe parolele. Postarea nu a menţionat câte parole au fost afectate. Dezvăluirea vine pe fundalul unui scandal internaţional, ce are în prim plan modul în care companiile stochează şi securizează datele personale ale utilizatorilor. We recently found a bug that stored passwords unmasked in... citeste mai mult

