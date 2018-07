TVR a anunţat artiştii români care vor susţine recitaluri la ediţia din acest an a Cerbului de Aur.

Astfel, pe scena din Piaţa Sfatului vor urca, în perioada 29 august – 2 septembrie 2018 Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius Teodosiu şi The Humans. Vor fi şi nume străine, dar sunt încă un secret.

O parte dintre vedete au deja experienţa Festivalului: Andra a fost premiată la ediţia din 2005 a concursului, Horia Brenciu a urcat pe scena Cerbului de Aur... citeste mai mult