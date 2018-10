''Niciun om în România nu are dreptul să îşi exercite dreptul la vot decât dacă sunt îndeplinite condiţiile. Am înţeles că domnia sa a avut probleme tehnice de a fi prins într-o secţie de votare. Nu am mai multe informaţii. Nu a putut vota pentru că...

Mediafax, 5 Iunie 2016