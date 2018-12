„La cererea grupului de senatori al PSD, am fost înlocuit, la începutul acestei săptămâni, din funcţia de membru al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări. Se pare că orice loc aş ocupa deranjez, aşa că se face orice pentru liniştea domnului Dragnea. Şi acest «orice» trebuie luat în serios pentru că nu este o figură de stil. E realitatea ultimului an în care am fost transformat într-o ţintă vie.

Prima oară m-au înlocuit de la conducerea Comisiei comune permanente a Camerei... citeste mai mult

azi, 15:28 in Politica, Vizualizari: 42 , Sursa: Adevarul in