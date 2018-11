„În PSD este sancţionat delictul de opinie. E o greşeală majoră. N-am văzut pe cineva să condamne azi că cineva e înregistrat în PSD. Partidul se îndreaptă într-o direcţie greşită. Timpul va decide dacă am avut dreptate. Vom contesta decizia în Justiţie. Nici eu, nici domnul Neacşu nu am sprijinit vreo acţiune împotriva PSD. Azi sunt 20 de ani de când am intrat în partid“, a declarat Adrian Ţuţuianu, după ce a fost exclus din partid.

Comitetul Executiv a votat, luni, excluderea din partid a vicepreşedintelui Adrian Ţuţuianu şi secretarul general Marian Neacşu. Votul a fost de 59 voturi „pentru“ excluderi şi 9 voturi „împotriva“.

Politica