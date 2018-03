Presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, a declarat ca este necesar Congresul PSD pentru adoptarea unui document programatic pentru perioada 2018 - 2020 si si-a exprimat regretul ca atentia este orientata catre candidaturi, transmite Agerpres. El a precizat ca documentul va face referire la Justitiei.

"E foarte limpede. Avem nevoie de un document programatic pentru perioada 2018 - 2020, dar, din pacate, cea mai mare pasiune, reflectata si in presa, se pune pe cine candideaza. Am discutat. Cei care au dorit sa-si aduca contributia la acest document au comunicat. Maine, el va fi prezentat in plenul Congresului. Documentul va... citeste mai mult