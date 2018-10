Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat că situaţia graniţei irlandeze este în continuare o problemă şi a făcut apel la prim-ministrul britanic, Theresa May, să vină cu "propuneri concrete", scrie BBC.

Tusk a declarat, într-o conferinţă de presă la Bruxelles: "După cum văd eu lucrurile, singura sursă de speranţă pentru a se ajunge la un acord este bunăvoinţa şi determinarea ambelor părţi. Totuşi, pentru a face progrese, avem nevoie şi de fapte noi. Mâine, o voi întreba pe prim-ministrul May dacă are propuneri concrete despre cum am putea trece peste acest impas".

