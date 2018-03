Marea Britanie este necesar să propună o soluţie "realistă" în legătură cu frontiera dintre Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, dacă nu doreşte să blocheze negocierile cu privire la Brexit, a avertizat preşedintele Consiliului European Donald Tusk, relatează Reuters.

"Când am fost la Londra, săptămâna trecută, am auzit critici foarte dure de la premierul (Theresa) May şi alte personalităţi, în urma propunerilor europene cu privire la frontiera irlandeză", a declarat joi Donald Tusk, într-o conferinţă de presă comună cu premierul irlandez Leo Varadkar.

