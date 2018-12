• De-a dreptul revoltator ceea ce se intampla in aceasta locatie unica si simbol a Iasului! • Chiar daca are o valoare inestimabila, putini din miile de ieseni care trec in fiecare zi pe aici cunosc faptul ca se expun la un pericol de moarte • Chiar...

Buna ziua Iasi, 1 Decembrie 2016