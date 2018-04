Turneul “Pianul călător”, avându-l ca protagonist pe Horia Mihail, ajunge astăzi in Bucureşti, după un număr de opt recitaluri şi două concerte cu orchestra in diferite oraşe ale ţării. Această a doua ediţie a turneului a inceput in 21 mai la Mediaş...

Informatia zilei SM, 12 Iunie 2012