În zilele de 10 – 11 Martie 2018 a avut loc cea de-a treia ediţie a Cupei Satori la şah, turneu desfăşurat sub egida Federaţiei Internaţionale de Şah şi sub patronajul Federaţiei Române de Şah.

În competiţia desfăşurată, ca şi-n celelalte două ediţii, în incinta Universităţii „Biotera” din Slobozia s-au înscris peste 200 de sportivi împărţiţi în grupe de vârstă sub 8 ani, sub 10 ani, sub 12 ani, sub 14 ani şi grupe de seniori. Clubul Sportiv Satori – Slobozia, Ialomiţa a fost reprezentat de 30 de concurenţi de toate categoriile de vârstă.... citeste mai mult