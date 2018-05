Luni, 14 Mai, 16:23

Rusoaica Maria Sharapova, 30 de ani, se pregătește de turneul de la Roma, acolo unde va juca în turul I cu Ashleigh Barty, locul 18 WTA.

Sportiva de pe locul 40 WTA s-a antrenat astăzi alături de Rafa Nadal, locul 2 ATP, și a postat un mesaj și un video pe contul său de Twitter, declarându-se încântată de experiența avută alături de spaniol.

"Două minute pe teren cu cel mai mare din istorie, Rafar Nadal. Am fost foarte emoționată", a scris Mahsa pe Twitter.

