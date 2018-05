Miercuri, 02 Mai, 14:05

Simona Halep, locul 1 WTA, se pregătește să debuteze la turneul de la Madrid, care va avea loc în perioada 7 - 13 mai.

Simona, care a câștigat turneul în 2016 și 2017, este deja la Madrid și se antrenează în Caja Magica pentru startul competiției lui Ion Țiriac. La antrenamentul de azi, jucătoarea noastră a fost surprinsă într-o imagine spectaculoasă.

Liderul WTA a purtat un tricou de la sponsorul Nike, cu un mesaj amuzant: "Give me the ball and the f.. out of my way" (n.r. "Dă-mi mingea și dă-te naibii din calea mea"). În plus, Simona a surprins și prin musculatura foarte dezovlată a antrebrațului... citeste mai mult