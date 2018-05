Duminica, 06 Mai, 15:21

Simona Halep, locul 1 WTA, a învins-o fără drept de apel pe rusoaica Eaterina Makarova, locul 32 WTA, scor 6-1, 6-0, în turul I al turneului de la Madrid. (Detalii aici)

Simona Halep, campioană în 2016 și 2017, a obținut a 13-a victorie consecutivă la Madrid și a avut o evoluție entuziasmantă. Halep a avut un joc excelent și a avut lovituri senzaționale.

În setul doi, la 4-0 pentru Halep, jucătoarea noastră a anulat o șansă de game a adversarei printr-o lovitură de excepție. Simona, aflată în unghi, a trimis un backhand în lung de linie, asemenea lui Rafa Nadal, la care Ekaterina Makarova nu a avut nicio șansă.



It’s one of those days for @Simona_Halep.

She... citeste mai mult