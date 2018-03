Turneu Semifinal de Volei la Mioveni

Echipa baimareana va lupta pentru un loc in finala Echipa de junioare a clubului CSS 2 Baia Mare participa, in perioada 27-29 aprilie, la cel de-al doilea turneu semifinal destinat junioarelor I. Turneul va avea loc in Baia Mare, organizat de CSS 2 si...

Informatia zilei MM, 26 Aprilie 2012