Începând de astăzi şi până duminică, în sala de jocuri de la CSM Brăila are loc un turneu semifinal de minivolei fete, competiţie la care, în afară de clubul organizator, CSM-LPS Brăila, participă alte cinci formaţii şi anume, Sport Plus Brăila, CSS Botoşani, CTF Mihai I Bucureşti, CSS Focşani, CSM B Bucureşti.

Primele două clasate se califică la turneul final. Meciurile programate vineri şi sâmbătă se dispută dimineaţa, de la ora 8.30, până la 14.30, iar după amiaza încep la ora 15.30. Duminică partidele se desfăşoară în intervalul orar 8.30 -