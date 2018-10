Turneu de Sah

Devenit deja un eveniment traditional al sahului autohton, Memorialul Maria Albulet a ajuns la a IX-a editie, care se va desfasura in perioada 03 – 10 noiembrie la Braila, in organizarea Primariei Municipiului Braila (prin Casa de Cultura a Municipiului Braila) si a Federatiei Romane de Sah.

Deschiderea turneului are loc sambata, 3 noiembrie, ora 15.00, la Casa Memoriala “Petre Stefanescu-Goanga”.

Director al turneului este maestrul si arbitrul F.I.D.E. Nicolae Doroftei, iar observator F.I.D.E este arbitrul international Dinu-Ioan Nicula.

Arbitrajul va fi asigurat de arbitrul international Sebastian...

