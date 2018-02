• în 2017 am fost judeţul cu cea mai spectaculoasă creştere, procentuală ce-i drept, a numărului de turişti străini care au sosit la noi • anul trecut am avut aproape 6.600 de străini, faţă de circa 4.000 cu un an înainte, rezultând o creştere procentuală de 65% • însă, ca număr de sosiri suntem pe penultimul loc la nivel regional, alături de Buzău, la mare distanţă de Constanţa, Tulcea şi Galaţi • Vrancea a fost singurul judeţ din regiune care a înregistrat o scădere a numărului de turişti, inclusiv străini



Statistică surprinzătoare:... citeste mai mult