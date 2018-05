Turistii au luat cu asalt litoralul in minivacanta de Rusalii Minivacanta de Rusalii a fost extrem de productiva pentru patronii de baruri si restaurante de la malul marii negre. In acest an, 500.000 de locuri de cazare au fost ocupate in unitatile special amenajate de pe litoral.

Zeci de mii de turisti au ales sa-si petreaca minivacanta de Rusalii pe litoral. Vremea a tinut cu ei, iar temperaturile au ajuns si la 25 de grade Celsius. Aproximativ 500.000 de locuri de cazare au fost ocupate, jumatate din numarul... citeste mai mult

azi, 11:05 in Social, Vizualizari: 39 , Sursa: Manager in