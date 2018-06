Palatul Culturii In medie, intr-o luna de zile, in Iasi nu calca nici macar doua mii de turisti straini. Din numarul total de turisti care au venit in primele luni ale verii la Iasi, doar 11 la suta, adica 1.858 de persoane, au fost turisti straini....

Buna ziua Iasi, 7 Septembrie 2010