Poliţia a găsit părţi din corpul unei femei originară din Japonia, care a dispărut după ce s-a întâlnit cu un turist american prin intermediul unei aplicaţii pentru întâlniri, scrie The Guardian.

Poliţia a descoperit trunchiul, mâinile şi picioarele femeii la o zi după ce au găsit capul acesteia într-o servietă în Osaka, un oraş portual aflat la 400 kilometri de Tokyo.

Suspectul, numit de presa din Japonia Yevgeniy Vasilievich Bayraktar, are 26 de ani şi este din New York. Acesta a fost arestat săptămâna trecută.

Femeia, în vârstă de... citeste mai mult