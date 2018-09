Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Radauti-Prut au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni desfasurate in zona de responsabilitate, 8.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare totala de 92.750 lei, marfa...

Info Braila, acum 58 min.