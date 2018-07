Circa 6,4 milioane de turişti au vizitat Croaţia în primele şase luni ale acestui an, cu 10% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. În total, în întervalul analizat au fost înregistrate 25,4 milioane de înnoptări, în creştere cu 12%, potrivit Consiliului Naţional al Turismului din Croaţia.

Doar în iunie numărul de turişti a fost cu 4% mai mare, scrie Total Croatia News. Străinii au contribuit cu 5,5 milioane de sosiri (plus 12%) şi cu 22,2 milioane de înnoptări (plus 10%). Cele mai mari contribuţii la numărul înnpotărilor le au nemţii, austriecii, slovenii, englezii şi polonezii. Dintre regiunile de coastă, Istria a fost... citeste mai mult