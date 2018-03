Comuna Tureni, cu sediul in sat Tureni, nr.243, Comuna Tureni, tel./fax : 0264/310009, demareaza procedura de incheiere a contractului de inchiriere prin atribuire directa cu Asociatiile Crescatorilor locali din Comuna Tureni, pentru pasunile aflate in domeniul privat al Comunei Tureni.



Atribuirea directa se va desfasura la sediul Comunei Tureni in data de 26.03.2018.

Informatii suplimentare: tel: 0264 310009 sau pe siteul Comunei Tureni.

