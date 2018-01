Turele de noapte cresc șansele de apariție a cancerului

Femeile care lucrează pe tură de noapte au șanse mai mari de apariție a cancerului, după cum sugerează un nou studiu, scrie Dailymail. Astfel, munca pe turma de noapte, în perioade lungi de timp, crește riscul de apariție a cancerului cu 19%.

Cancerul de piele are șanse cu 41% mai mari de apariție, cancerul la sân are șanse cu 32% mai mari de apariție, în timp ce cancerul la stomac are șanse cu 18% mai mari de apariție.

„Studiul nostru indică faptul că turele de noapte reprezintă un factor de risc pentru formele de cancer specifice femeilor”, a spus profesorul Xuelei Ma de la Universitatea din China.

Studiile din trecut au arătat cu expunerea la lumină pe timp de noapte... citeste mai mult