Aproape 1,5 milioane de turci care trăiesc în străinătate au votat deja la scrutinul general anticipat. Centrele electorale au fost organizate în misiunile diplomatice ale Turciei, iar buletinele de vot trimise prin curier diplomatic la Ankara.

Turcii din strainatate au votat Într-un regim de securitate fără precedent, urnele vor ajunge în cele din urma la Biroul electoral central în prezența reprezentanților tuturor partidelor.

Duminica are loc cel mai important scrutin anticipat din istoria Turciei, în urma căruia președintele Recep Erdogan va avea, practic, puteri nelimitate.

La referendumul de anul trecut, turcii au fost de

