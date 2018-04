Turcia si-a repatriat din SUA rezerva de aur!

Banca centrala a Turciei a retras din Rezerva federala a SUA (FED), rezerva de aur a tarii, reiese din ultimul bilant al institutiei cu sediul la Ankara.



Documentul arata ca, la sfarsitul anului 2016, rezerva de aur a Turciei depozitata in SUA se ridica la 28,689 tone, in timp ce la sfarsitul anului 2017, in coloana aferenta era o liniuta.

Dezvoltand subiectul, cotidianul turc Milliyet noteaza ca si-au repatriat rezervele de aur inclusiv marile banci private din Turcia, dupa ce presedintele Recep Tayyip... citeste mai mult