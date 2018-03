Profitul net al Citigroup, a treia mare banca din Statele Unite, a scazut cu 2,3% in primul trimestru, de la 3 miliarde de dolari in urma cu un an la 2,93 miliarde de dolari, si s-a situat sub asteptarile analistilor, din cauza unor costuri de...

Daily business, 17 Aprilie 2012