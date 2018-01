Turcia: 11 morti si 46 de raniti intr-un accident de autocar Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite in noaptea de vineri spre sambata in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu, preluate de DPA si AFP.

International Plecat din Ankara, autocarul transporta in principal familii de turisti in drum spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii, scrie Agerpres.

Drumul nu era nici umed, nici inghetat, a precizat guvernatorul regiunii Eskisehir, unde s-a produs... citeste mai mult

azi, 00:57 in Externe, Vizualizari: 28 , Sursa: 9am in