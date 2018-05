Turcan: CCR a fost transformata in avocatul intereselor private ale coalitiei PSD-ALDE Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, sustine ca nu exista niciun articol in Constitutie care sa impuna sefului statului "obligativitatea de a da curs propunerii Ministrului Justitiei de revocare a procurorului sef al DNA", tinand sa sublinieze ca CCR "a fost transformata in avocatul intereselor private ale coalitiei PSD-ALDE".

