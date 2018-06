Turbinele Hidroelectrica vor alimenta RATB si Metrorex In aceasta luna, Hidroelectrica a castigat procedurile de achizitiei publica privind atribuirea contractelor de servicii de frunizare a energiei electrice catre RATB si Metrorex.

Criteriul de atribuire utilizat in cadrul licitatiilor desfasurate pe platforma SEAP a fost pretul cel mai scazut. Cele doua contracte, care se vor derula timp de un an, incepand cu 1 iulie 2018, au ca obiect livrarea de catre Hidroelectrica a unui total de circa 297.000 Mwh energie electrica pe medie si joasa tensiune: 195.000... citeste mai mult