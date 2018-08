Turbinele Hidroelectrica au facut profit net de 962 de milioane de lei In primul semestru al anului, Hidroelectrica a obtinut un profit net de 962 de milioane de lei si un profit brut de 1,6 miliarde de lei.

Productia de energie electrica a companiei s-a majorat cu 20%, fata primele sase luni din 2017, la 9,17 TW. Veniturile din exploatare au insumat 1,998 miliarde de lei, mai mari cu 15,5%, in comparatie cu primele sase luni din 2017.

In acelasi timp, cifra de afaceri a crescut cu 17%, la 1,992 miliarde de lei. Totodata, numarul mediu de angajati a crescut, in... citeste mai mult