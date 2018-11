Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA scoate la licitaţie contractul „Reparaţie capitală tunel pietonal km. 224+883 din staţia CF Constanţa - proiectare şi execuţie“, în valoare estimată de 10.413.908,81 de lei.



Tunelul pietonal din staţia de cale ferată Constanţa începe de la marginea clădirii de călători şi traversează normal (pe sub) peronul principal al staţiei (linia I-a) şi se continuă pe sub liniile 1, 2, 3, şi 4 şi pe sub peronul corespunzător liniilor 4 şi 5; tunelul este încheiat de un perete portal zid de sprijin care susţine linia 5, scările de acces la peronul liniilor 4 şi 5 şi care înglobează şi o încăpere... citeste mai mult