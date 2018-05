Afirmația precum că slănina cauzează colesterol ridicat și duce în cele din urmă la condiții grave de sănătate nu este în întregime adevărată.

Slănina are o reputație proastă de multă vreme și mulți oameni se întreabă dacă este sănătoasă. Dar, are unele beneficii surprinzătoare pentru sănătate care fac din acesta un plus extraordinar pentru un plan de dietă atunci când este mâncată adecvat.

S-a dovedit că slănina întăreşte sistemul imunitar. Această calitate se datorează acidului arahidonic, care favorizează scăderea colesterolului, îmbunătăţeşte funcţiile de protecţie ale organismului.

De asemenea, este necesar pentru producerea compuşilor