Astăzi avem peste 400 de eroi la Tu Faci Sărbătorile. Şi un loc unic în România: Valea Plopului. Eroii sunt toţi copii ai unui preot, care a avut curajul să-şi împlinească un vis. Un vis pe care l-a avut în primul an de libertate, în 1990. Şi-a dorit să crească la un loc cât mai mulţi dintre copiii care nu au familie, copii ai nimănui. Iar copiii din anii 90 sunt mari acum, şi-au creat familii și se pot fi mândri de realizările lor. An de an, alţi zeci sau sute de micuţi ajung la Valea Plopului, unde una din casele de aici a fost ridicată şi cu ajutorul TVR. Sunt mândri de zâmbetul care le-a revenit pe chip.

Satul sutelor de copii cu un singur părinte EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed:... citeste mai mult

azi, 21:07 in Social, Vizualizari: 38 , Sursa: TVR in