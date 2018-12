Medicul Ada Calciu a fost în moarte clinică și a povestit sâmbătă, la Antena 3, cum Dumnezeu a ajutat-o să trăiască. „Am avut un accident în anul 1992 și am murit. Am înviat apoi și după doi ani am ajuns la mânăstire, la credință. Am ieșit din acest...

Antena 3, 7 Aprilie 2018