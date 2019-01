În călătoria noastră pentru redescoperirea magiei făcută de gândurile bune, am primit sute de mesaje din partea voastră. Așa am descoperit oameni cu povești impresionante. Eroii voștri au devenit la #TuFaciSărbătorile eroii întregii țări. Duminică seara, la Telejurnal, punem împreună punct campaniei. Vă arătăm cum împreună am schimbat destine și am arătat că binele se construiește cu un simplu #Mulțumesc.

#TuFaciSarbatorile. Destine cu povești impresionante EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: “Le mulţumesc celor mai importante fiinţe din viaţa mea pentru că mi-au dat viaţă, mi-au dat nume. Mulţumesc scumpii mei părinţi!” - Ioana Pop - Turda, județul... citeste mai mult

azi, 10:57 in Actualitate, Vizualizari: 23 , Sursa: TVR in